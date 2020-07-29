Россия готовится расширить санции против Украины [ Редактировать ]
Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, расширяющий возможности применения санкций против Украины.
Документ №996800-7 опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Авторы предлагаются применять санкционный режим не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые они контролируют более чем на 25%. Кроме того, Центробанк России сможет отзывать лицензии у ряда участников рынка за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций.
В 2006 году в России приняли закон, позволяющий применять экономические санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.
Напомним, Россия ввела санкции против более украинских компаний и граждан в 2018 году в ответ на "недружественные действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ". В санкционные списки попали около 500 физических и юридических лиц, в том числе крупных бизнесменов и чиновников. Кроме прочего, санкции предполагают блокировку активов предпринимателей в России.
Ранее сообщалось, что в России ввели наказание за призывы вернуть Крым Украине.
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