У Києві за участі Зеленського відкрили новий корпус дитячої лікарні "Охматдит" [ Редактировать ]
У Києві сьогодні відкрили новий корпус дитячої лікарня "Охматдит". При чому - у присутності президента та міністра. Нове сучасне обладнання нарешті дозволить максимально забезпечити потреби онкохворих дітей. Відтепер заради операції з пересадки кісткового мозку не потрібно буде виїжджати за кордон.
Та головне, аби було кому робити ці операції в Україні, і зокрема в Охматдиті. Про важливість кваліфікованого медперсоналу говорив президент, а міністр вкотре обіцяв підвищити зарплати лікарям. І навіть назвав суму справедливого окладу.
Володимир Зеленський, президент України:
Відкрито шість нових відділень, це допоможе зберегти життя наших діточок. Якщо раніше дітей відправляли, і зараз ще відправляють дітей за кордон заради діагностики, це коштувало для батьків неймовірних грошей, то тепер цього не потрібно робити. Адже тут є сучасний діагностичний центр - знаю, що раніше теж тільки теоретично говорили про трансплантацію кісткового мозку, зараз це все є в дії і відбуватиметься в нашій рідній країні на найвищому світовому рівні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
30 років країна не звертала особливої уваги на заробітну плату наших медичних працівників. На моє переконання з точки зору справедливості заробітної плати, заробітна плата лікаря повинна стартувати, який приходить після інтернатури, від 20-25 тисяч гривень і це справедлива заробітна плата... Мені здається, планувати треба, коли міністр це зробить вже.
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