У Києві сьогодні відкрили новий корпус дитячої лікарня "Охматдит". При чому - у присутності президента та міністра. Нове сучасне обладнання нарешті дозволить максимально забезпечити потреби онкохворих дітей. Відтепер заради операції з пересадки кісткового мозку не потрібно буде виїжджати за кордон.

Та головне, аби було кому робити ці операції в Україні, і зокрема в Охматдиті. Про важливість кваліфікованого медперсоналу говорив президент, а міністр вкотре обіцяв підвищити зарплати лікарям. І навіть назвав суму справедливого окладу.

Володимир Зеленський, президент України:

Відкрито шість нових відділень, це допоможе зберегти життя наших діточок. Якщо раніше дітей відправляли, і зараз ще відправляють дітей за кордон заради діагностики, це коштувало для батьків неймовірних грошей, то тепер цього не потрібно робити. Адже тут є сучасний діагностичний центр - знаю, що раніше теж тільки теоретично говорили про трансплантацію кісткового мозку, зараз це все є в дії і відбуватиметься в нашій рідній країні на найвищому світовому рівні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: