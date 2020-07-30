В оккупированном Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший секретные сведения украинской разведке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Данная статься предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемый арестован.

По данным правозащитного объединения "Команда 29", с конца 1990-х годов в России за госизмену и шпионаж были осуждены около 100 человек. Только один из обвиняемых был оправдан.

Ранее сообщалось, что украинский футболист арестован в Москве по подозрению в шпионаже.