В бельгийской провинции Лимбург для туристов соорудили необычный палаточный городок на деревьях.

Об этом сообщает Lonely Planet.

По информации, палатки в виде капель первоначально были установлены как художественная инсталляция голландского художника Дре Вапенаара. Они были частью фестиваля Pit Landscape art.

Отмечается, что внутри установлен матрас, скамейки и места для хранения вещей. Туристам также предоставили возможность кататься на двух велодорожках вокруг поселения.

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