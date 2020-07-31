В Бельгии на деревьях "вырос" городок [ Редактировать ]
В бельгийской провинции Лимбург для туристов соорудили необычный палаточный городок на деревьях.
Об этом сообщает Lonely Planet.
По информации, палатки в виде капель первоначально были установлены как художественная инсталляция голландского художника Дре Вапенаара. Они были частью фестиваля Pit Landscape art.
Отмечается, что внутри установлен матрас, скамейки и места для хранения вещей. Туристам также предоставили возможность кататься на двух велодорожках вокруг поселения.
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