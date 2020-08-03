По итогам первого полугодия 2020 года самые большие потери понесло украинское машиностроение. Общие потери в этом секторе экономики превысили 22%. По отдельным отраслям производство продукции по сравнению с первым полугодием 2019-го выглядит следующим образом:

производство компьютеров, электронной и оптической продукции – минус 25,7%;

производство электрического оборудования – минус 9,4%;

производство машин и оборудования, не входящего в другие группы, – минус 18,4%;

производство автотранспортных средств – минус 30,8%;

ремонт и монтаж машин и оборудования – минус 16,7%.

Попытка поддержать украинское машиностроение была предпринята Верховной Радой, принявшей 21 июля 2020 года в первом чтении проект закона № 3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности". Этот законопроект предполагает при государственных закупках условия локализации (обязательного размещения заказов на украинских предприятиях) - 25-40% с 2021 года с повышением до 40-60% с 2024-го.

Однако даже такая робкая попытка украинского парламента защитить отечественное машиностроение вызвала жесткое неприятие в ЕС. На переговорах в Брюсселе 23 июля 2020 года исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что премьер Шмыгаль уже гарантировал, что проголосованный в первом чтении законопроект № 3739 будет "соответствовать Соглашению об ассоциации Украины с ЕС".

Действительно, этот вопрос был предметом обсуждения во время сегодняшней встречи. Я приветствую гарантии, которые получил от премьер-министра, что правительство будет работать над этим вопросом с тем, чтобы гарантировать, что любые поправки в этот законопроект будут соответствовать соглашениям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации.

Сказанное Домбровскисом подтвердил и сам премьер-министр Шмыгаль.

"В действующей редакции он (законопроект № 3739. - ред.) не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации, поэтому правительство будет настаивать на том, чтобы мы отредактировали редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала наших международных соглашений, и не только об ассоциации.

Таким образом, Шмыгаль, буквально на следующий день после принятия законопроекта Верховной Радой сдал национальные интересы, причем сдал их в условиях жесточайшего кризиса и обвального падения украинского машиностроения.

Правительство, которое цинично игнорирует интересы Украины, должно быть немедленно отправлено в отставку.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд "поставил точку" в деле о распространении лжи о Медведчуке каналом "Прямой".