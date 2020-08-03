Медведчук: Сдача Шмыгалем интересов украинского машиностроения - еще один аргумент для отставки правительства [ Редактировать ]
По итогам первого полугодия 2020 года самые большие потери понесло украинское машиностроение. Общие потери в этом секторе экономики превысили 22%. По отдельным отраслям производство продукции по сравнению с первым полугодием 2019-го выглядит следующим образом:
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции – минус 25,7%;
- производство электрического оборудования – минус 9,4%;
- производство машин и оборудования, не входящего в другие группы, – минус 18,4%;
- производство автотранспортных средств – минус 30,8%;
- ремонт и монтаж машин и оборудования – минус 16,7%.
Попытка поддержать украинское машиностроение была предпринята Верховной Радой, принявшей 21 июля 2020 года в первом чтении проект закона № 3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности". Этот законопроект предполагает при государственных закупках условия локализации (обязательного размещения заказов на украинских предприятиях) - 25-40% с 2021 года с повышением до 40-60% с 2024-го.
Однако даже такая робкая попытка украинского парламента защитить отечественное машиностроение вызвала жесткое неприятие в ЕС. На переговорах в Брюсселе 23 июля 2020 года исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что премьер Шмыгаль уже гарантировал, что проголосованный в первом чтении законопроект № 3739 будет "соответствовать Соглашению об ассоциации Украины с ЕС".
Действительно, этот вопрос был предметом обсуждения во время сегодняшней встречи. Я приветствую гарантии, которые получил от премьер-министра, что правительство будет работать над этим вопросом с тем, чтобы гарантировать, что любые поправки в этот законопроект будут соответствовать соглашениям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации.
Сказанное Домбровскисом подтвердил и сам премьер-министр Шмыгаль.
"В действующей редакции он (законопроект № 3739. - ред.) не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации, поэтому правительство будет настаивать на том, чтобы мы отредактировали редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала наших международных соглашений, и не только об ассоциации.
Таким образом, Шмыгаль, буквально на следующий день после принятия законопроекта Верховной Радой сдал национальные интересы, причем сдал их в условиях жесточайшего кризиса и обвального падения украинского машиностроения.
Правительство, которое цинично игнорирует интересы Украины, должно быть немедленно отправлено в отставку.
Ранее сообщалось, что Верховный Суд "поставил точку" в деле о распространении лжи о Медведчуке каналом "Прямой".
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