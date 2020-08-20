По мнению британских специалистов, имбирный чай является одним из лучших напитков, увеличивающих продолжительность жизни, - он помогает контролировать высокое кровяное давление, способствует похудению, снижает риск серьезных заболеваний, включая рак, передает newsyou.info.

​Данный вид чая расслабляет мышцы пищеварительного тракта, что облегчает неприятные симптомы вздутие живота. Пожилым людям, страдающим запорами, желудочными спазмами, изжогой, тошнотой, следует попробовать выпивать чашку имбирного чая перед каждым приемом пищи, это может значительно облегчить им жизнь.

Для нормализации состава крови. Напиток из имбиря может содействовать снижению триглицеридов и «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Помимо того, его регулярное употребление помогает нормализовать уровень сахара в крови и препятствует образованию тромбов. Отварите немного имбиря, добавьте в чай корицу, остудите и пейте 2–3 раза в день.

Для профилактики рака. Еще один вклад имбиря в дело продления человеческой жизни связан с его доказанной способностью обеспечивать защиту от различных форм рака. Исследование, участники которого потребляли два грамма экстракта имбиря в день, продемонстрировало значительно снижение провоспалительных сигнальных молекул в толстой кишке, что говорит об уменьшении риска возникновения колоректального рака.

Кроме того, употребление имбиря замедляет старение и смерть клеток мозга, улучшает когнитивные функции и препятствует развитию нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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