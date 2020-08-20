В Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги - "купаться запрещено". Но на трех киевских пляжах купаться разрешено. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Зеленые флаги вывешены на пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Желтый флаг на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендовано.

Запрещено купаться на пляжах:

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Радуга";

"Тельбин";

"Центральный";

"Черторой".

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