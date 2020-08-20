На киевских пляжах запретили купаться [ Редактировать ]
В Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги - "купаться запрещено". Но на трех киевских пляжах купаться разрешено. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Зеленые флаги вывешены на пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Желтый флаг на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендовано.
Запрещено купаться на пляжах:
- "Венеция";
- "Радуга";
- "Детский";
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Предместная Слободка";
- "Радуга";
- "Тельбин";
- "Центральный";
- "Черторой".
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