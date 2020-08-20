Досі в реанімації, у глибокій комі, із не встановленим діагнозом, російський опозиціонер Олексій Навальний. Його стан стабільно тяжкий. Сьогодні вранці він вилетів із Томська. У повітрі йому стало зле - літак здійснив екстрену посадку, і Навального доправили в лікарню Омська з підозрою на отруєння. Як це було - усі подробиці гучної історії - у матеріалі Ірини Іванової.

Йому стало зле на борту літака, що прямував у Москву з Томська. Поруч з Олексієм Навальним була речниця. Каже: опозиціонер знепритомнів просто в літаку. Борт терміново посадили в Омську. Ці кадри відзняли пасажири того самого рейсу.

Першою підозру на токсичне отруєння висловила речниця. Навальний перед вильотом пив чай, в який, імовірно, щось підмішали.

Напій приніс його помічник - у мережу потрапило відео з камер спостереження, проте його достовірність не підтверджена. лікарня відео попередній діагноз - отруєння не встановленим психодислептиком. У лікарні з висновком не поспішають.

Анатолій Калініченко, заступник головного лікаря лікарні швидкої допомоги:

Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но, кроме этого, может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике.

Пацієнт у стані коми на апараті штучної вентиляції легень, його стан важкий. Соратники наполягають на лікуванні за кордоном. У лікарні заявляють: не транспортабельний. В Омськ прилетіла дружина та особистий лікар Навального. У медзакладі та аеропорту - зараз багато поліції.

За словами речниці, це не перша спроба отруїти опозиціонера. Торік його забрали в лікарню зі спецприймальника, де він відбував адміністративний арешт за заклик до участі в несанкціонованій акції. Хоча у Навального діагностували гостру алергічну реакцію. Та сам він заявив, що це було отруєння.

Олексій Навальний, опозиціонер:

Волна будет нарастать. И этот режим еще сильно пожалеет о том, что он сделал.

Сорока чотирирічний Олексій Навальний - блогер, журналіст, громадський і політичний діяч, опозиціонер зі стажем. Засновник некомерційного Фонду боротьби з корупцією, який у своїх розслідуваннях викривав корупційні схеми найвищих російських чиновників. Неодноразово збирав багатотисячні акції протесту.

Балотувався в мери Москви. Місяць тому Фонд боротьби з корупцією, де регулярно проводили обшуки, довелося закрити через судові позови. У Томськ Навальний приїхав перед виборами, які мають відбутися 13 вересня, в Єдиний день голосування, підтримати соратників. У деяких регіонах обиратимуть губернаторів та місцеві думи. Туди балотуються два співробітники місцевого осередку його штабу.

Олексій Навальний, опозиціонер:

Самое главное - на этих выборах в сентябре, выборы будут в 31 регионе, участвуйте в умном голосовании, чтобы сокрушить тех жуликов и воров.

У Кремлі про тяжкий стан опозиціонера знають. І обіцяють провести розслідування, якщо версія з отруєнням підтвердиться. Поки що правоохоронці вважають, що Навальний міг сам щось не те з'їсти чи випити. Європа висловлює традиційне занепокоєння.