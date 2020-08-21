Министерство обороны Украины решило полностью отказаться от закупок для вооруженных сил минометов украинского производства "Молот". Об этом сообщается на сайте ведомства.

На данное время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 "Молот".

С февраля 2020 года в Вооруженных силах проходят испытания другого миномета калибра 120 мм, которые должны завершиться до конца года. Новые минометы будут закупать для ВСУ после полного комплекса испытаний.

Сейчас Генштаб принял решение покупать минометы натовского образца ЕМ-120 болгарской компании EMCO, которые являются аналогом миномета 2Б11, находящегося на вооружении ВСУ.



Напомним, что из-за взрывов минометов "Молот" погибли около двух десятков военных и более 30 получили ранения.



"Молоты" выпускали на "Старокраматорском машиностроительном заводе". Сейчас предприятие специализируется на выпуске миномета "Бучарда".