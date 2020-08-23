Святкові заходи до Дня українського прапору проходили сьогодні в столиці. Що було цікавого і з яким настроєм відзначали цю подію в Києві?

Україна святкує День державного прапора. В самий центр Києва, на Майдан Незалежності приходять кияни та гості міста, щоб відзначити цю урочисту подію.

У такий сонячний день люди залюбки вийшли на прогулянку. Приїхали у столицю з різних куточків України:

Ми кохаємо нашу країну, ми любимо жити тут, ми любимо тут працювати. Єдність - ми от разом, єдині, з різних міст України - тут на даний момент знаходимось.

30 років промешкав в Бахчисараї, але дуже шаную і закоханий в українську мову.

Оцей другий прапор - це кримсько-татарський прапор. На ньому - це томга, називається. Це символ кримсько-татарського народу. Це обидва прапори, я символізую і таку пропаганду веду, що Крим - це Україна.

А в цей час ось така кропітка робота іде в парку Шевченка. Тут плетуть маскувальну сітку для українських вояків. Потім її відправлять бійцям на Схід. Пліч-о-пліч працюють представники української діаспори - вони приїхали з Туреччини, Португалії, Польщі, Ірландії. До роботи долучилися студенти та волонтери. Сітку плетуть навіть маленькі діти.

Дарина, плете маскувальну сітку:

Для мене, "Україна - понад усе" - це не просто фраза, я наприклад, цим живу.

Великий український стяг урочисто розгорнули біля пам'ятника Тарасу Шевченку. На прапорі як на мапі контурами окреслені всі області нашої країни. З підписами-побажаннями від української діаспори він потім подорожуватиме всією країною. І має стати символом єднання українців навколо спільної мети і своєї держави.

Максим Ситніков, представник польської діаспори:

Прапор, дійсно вражає. Все чудово, радіємо, що є багато людей, які охочі щось робити для України навіть за кордоном.

Володимир Сергійчук, завідувач кафедри історії Світового українства Київського національного університету Тараса Шевченка:

Те, що ці представники діаспори повернулися сьогодні з фронту, вони їздили туди, як волонтери, вони завезли туди маскувальні сітки, які мають захищати наших воїнів. Тобто, діаспора, продовжує працювати на перемогу української державності на остаточне її утвердження.

На Печерських пагорбах майорить величезний прапор України - вчора його підняли, на честь свята, на висоту близько 90 метрів. Розмір самого полотнища 16 на 24 метри. Тепер цей прапор буде видно з багатьох точок української столиці.

Головний прапор України піднімали вчора ввечері. Керував процесом мер столиці. На церемонії були ветерани АТО, громадські діячі та видатні українці.

Віталій Кличко, київський міський голова: