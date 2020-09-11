За сутки в Венгрии зафиксировали 718 новых случаев коронаиврусной инфекции.

Об этом сообщает 444.hu.

Число активных случаев на сегодня составляет 6264 человека, 43% из них зафиксированы в Будапеште. В больницах лечатся 259 пациентов с коронавирусом, 12 из которых находятся на аппаратах ИВЛ.

Отмечается, что всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 909 случаев коронавируса и 631 смертей среди инфицированных.

Тем временем в Украине бьет новый рекорд. За сутки инфекцию обнаружили у более 3 тысяч человек. Всего на территории Украины зафиксировали 148 756 случаев инфекции.