Венгрия "побила" антирекорд по приросту коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в Венгрии зафиксировали 718 новых случаев коронаиврусной инфекции.
Об этом сообщает 444.hu.
Число активных случаев на сегодня составляет 6264 человека, 43% из них зафиксированы в Будапеште. В больницах лечатся 259 пациентов с коронавирусом, 12 из которых находятся на аппаратах ИВЛ.
Отмечается, что всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 909 случаев коронавируса и 631 смертей среди инфицированных.
Тем временем в Украине бьет новый рекорд. За сутки инфекцию обнаружили у более 3 тысяч человек. Всего на территории Украины зафиксировали 148 756 случаев инфекции.
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