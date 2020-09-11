Известная украинская певица заразилась коронавирусом [ Редактировать ]
Известная украинская певица Камалия и вся ее семья заразились коронавирусом. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в соцсети Instagram.
Камалия призналась, что раньше к ситуации с коронавирусом относилась скептически, хотя и придерживалась всех требований и карантинных ограничений. Однако скептицизм начал понемногу рассеиваться, когда болезнь начала преследовать ее знакомых, потом друзей, а впоследствии и родных.
"Вот и мимо нашего дома не прошел COVID-19. Сначала появилось много случаев среди знакомых моих друзей, чуть позже начали болеть и они, а теперь – вся наша семья", – написала Камалия.
Певица отметила, что нельзя относиться к коронавирусу небрежно и легкодумно. Она также сообщила, что многие люди принимают его за простую простуду, респираторное заболевание, отравление, поэтому ничего с этим не делают и продолжают заражать других.
Камалия отметила, что всем нужно быть очень внимательными. "Когда болезнь набирает обороты, становится слишком поздно, поэтому потом люди оказываются в реанимации с осложнениями", – подчеркнула артистка.
Ранее мы писали о том, что популярный ведущий заразился коронавирусом.
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