Усі біженці зі спаленого табору "Моріа" за два дні отримають дах над головою, - принаймні так заявив міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі.

На військовому полігоні звели наметове містечко "Кара Тепе". Однак воно розраховане лише на 3 тисячі мешканців, у той час, як без житла залишилось 12 тисяч мігрантів. Дві сотні з них табір уже прихистив, решта намагаються облаштувати собі притулок самостійно з гілок та пластикових брезентів або тікають з острова.