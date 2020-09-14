У Греції на військовому полігоні звели табір для біженців [ Редактировать ]
Усі біженці зі спаленого табору "Моріа" за два дні отримають дах над головою, - принаймні так заявив міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі.
На військовому полігоні звели наметове містечко "Кара Тепе". Однак воно розраховане лише на 3 тисячі мешканців, у той час, як без житла залишилось 12 тисяч мігрантів. Дві сотні з них табір уже прихистив, решта намагаються облаштувати собі притулок самостійно з гілок та пластикових брезентів або тікають з острова.
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