Рада продолжит заседать по сокращенному графику [ Редактировать ]
Верховная рада Украины будет заседать на пленарных неделях по сокращенному графику. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №3608 во втором чтении.
За него проголосовали 315 депутатов Рады.
Закон предусматривает, что во вторник и четверг, если не принято (ad hoc) иного решения ВР, пленарное заседание длится с 10 до 15 часов с перерывом с 12:00 до 12:30.
"Рада может принять решение об однократном изменении продолжительности пленарного заседания. Решение о продлении пленарного заседания после 15 часов более чем на 15 минут принимается Верховной Радой на этом пленарном заседании до перерыва с 12:00 до 12:30", - указано в тексте документа.
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