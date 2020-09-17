Фінляндію тим часом накрив шторм "Айла". За даними метеорологів, найсильніше стихія вразила західні райони країни, середня швидкість поривів вітру сягала 35 метрів на секунду.

Буревій повалив дерева і лінії електропередач, понад 60 тисяч домогосподарств залишилися без світла. Енергетики попереджають, що відновлення постачання може зайняти кілька днів.

Через негоду скасували кілька поромних рейсів Гельсінкі-Таллін, подекуди на автошляхах ускладнено рух автівок.