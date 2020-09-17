Фінляндію накрило потужним штормом [ Редактировать ]
Фінляндію тим часом накрив шторм "Айла". За даними метеорологів, найсильніше стихія вразила західні райони країни, середня швидкість поривів вітру сягала 35 метрів на секунду.
Буревій повалив дерева і лінії електропередач, понад 60 тисяч домогосподарств залишилися без світла. Енергетики попереджають, що відновлення постачання може зайняти кілька днів.
Через негоду скасували кілька поромних рейсів Гельсінкі-Таллін, подекуди на автошляхах ускладнено рух автівок.
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