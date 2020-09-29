Умер старейший арабский правитель [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах в больнице умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Ему был 91 год. Об этом сообщает Al Jazeera.
29 сентября телевидение Кувейта прервало все свои программы и показало стихи из Корана, что в большинстве случаев означает смерть высокопоставленного члена правящей семьи арабского государства Персидского залива.
До сегодняшнего дня Сабах IV являлся одним из старейших государственных деятелей мира.
Шейх Сабах родился в 1929 году. С 1963 по 2003 год занимал пост министра иностранных дел, а затем стал премьер-министром. С 2006 года Сабах IV возглавлял эмират.
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