На Луганщині на вибуховому пристрої підірвалась пожежна машина [ Редактировать ]
На Луганщині, де й досі не можуть загасити вогонь, на вибуховому пристрої підірвалась пожежна машина - це сталося біля села Болотне Станично-Луганського району.
Троє людей поранено: водій, лісничий і співробітник ДСНС. Усіх доправили в районну лікарню, - повідомили в Луганському управлінні лісового та мисливського господарства.
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