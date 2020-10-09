На Луганщині, де й досі не можуть загасити вогонь, на вибуховому пристрої підірвалась пожежна машина - це сталося біля села Болотне Станично-Луганського району.

Троє людей поранено: водій, лісничий і співробітник ДСНС. Усіх доправили в районну лікарню, - повідомили в Луганському управлінні лісового та мисливського господарства.