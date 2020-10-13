COVID-19 в Україні: у Харкові пацієнти лежать у коридорах

5133 випадки інфікування коронавірусом виявили в Україні минулої доби. 107 пацієнтів - померло, одужало 2152. Найбільше захворіли на Харківщині 439. У Києві - 397, на Львівщині - 341.

Загалом, в Україні лікарні першої хвилі заповнені на 63 відсотки. Найбільше від нестачі ліжкомісць потерпає Одещина - заповнено 85 відсотків. Дещо менше на Луганщині та Донеччині. Хоча приріст інфікованих там невеликий. У Києві цей показник становить 70 відсотків.

Аналогічна ситуація на Харківщині, хоча в самому Харкові ситуація кричуща. В інфекційній лікарні на 12 місць у реанімації - майже 30 хворих. Люди лежать навіть у коридорах. Докладніше про тамтешню ситуацію розповість Світлана Шекера.

Це лікар-анестезіолог Володимир Корсунов. Він із перших днів пандемії на медичній передовій. У Харківській обласній інфекційці. Каже зараз ситуація критична.

Володимир Корсунов, лікар-анастезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти:

Якщо у нас понад 20 реанімаційних хворих, а працює відділення інтенсивної терапії на 12 ліжок, і лікарів, відповідно штату і медсестер на 12 і то медсестер не вистачає, а як вони можуть доглядати за хворими, яких під 30?

Усі сто ліжок, до яких підведений кисень зайняті. Лікар застерігає, коли надворі стане холодніше, лікарні можуть взагалі лишитися без кисню!

З цієї діжки медичний кисень по трубах поступає до інфекційної лікарні. На вулиці ще досить тепло, та ємність вже вкрилася льодом.

Через те, що з великої ємності постійно відкачують значні обсяги кисню, всі системи обмерзають.

Володимир Корсунов, лікар-анастезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти:

Є ризик, що при зниженні температури до мінусової буде припинятися кисневе постачання. Треба встановлювати обігрів, треба встановлювати приміщення закрите навколо цих бочок.

Про цю проблему, каже лікар, знають і чиновники та поки - жодної реакції.

В стаціонар зараз беруть тільки тяжкохворих. Рідні, які несуть передачі, у відчаї.

Владислав Бреславець, син хворого на коронавірус:

Дело в том, что там как черная дыра, там неизвестно, т.е. мы не знаем ни лечащего врача, ни какие лекарства, не говорят, какие лекарства покупать, мы не знаем у кого узнавать. Мы можем только передачи оставлять внизу и всё, и неизвестность.

Немає вільних місць і тут - в 25 міській лікарні, яка теж приймає хворих на COVID-19.

В'ячеслав Вакуленко, головний лікар Харківської міської лікарні №25:

Есть тяжелые, очень много таких тяжелых больных, которых вот привозят, через 15 минут умер, дома долечили до такого состояния.

А тим часом на нараді в мерії вирішують, як житиме Харків у найближчі дні. Школярів на дострокові канікули не відправлятимуть. Метро не закриватимуть.

Ігор Терехов, заступник міського голови Харкова:

Метро закрывать мы не будем и не намерены. Город как жил, так и должен жить.

У міських лікарнях протягнуть додаткові киснепроводи.

Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова:

Відкриємо 254 додаткових кисневих ліжка.

А через дефіцит лікарів пропонують залучати студентів-медиків та інтернів.

Алла Бобейко, головна лікарка Харківської міської клінічної лікарні №13: