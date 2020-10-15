Українська сторона передала ТГК список з чотирма категоріями утримуваних осіб [ Редактировать ]
Список полонених передала українська сторона Тристоронній контактній групі. В переліку чотири категорії утримуваних осіб, які саме - не уточнюють. Натомість координатор ОБСЄ у ТКГ Тоні Фріш зазначив, що представники ОРДЛО зі свого боку жодної інформації не надали.
Також під час онлайн засідання перемовники домовились одночасно відкрити два нових пункти пропуску на Луганщині. Планують, що це станеться у листопаді.
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