"Северный поток-2" утратил свою актуальность - Зеркаль [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Российский газовый проект "Северный поток-2" больше не актуален для Европы. Об этом написала в Facebook бывшая замминистра иностранных дел, а сейчас советник главы "Нафтогаза" Лана Зеркаль.
По мнению экс-дипломата, газопровод, достройки которого добивается Россия, сейчас мало востребован из-за упавшего спроса на газ.
В России продолжают истерически обещать запустить проект "Северный поток-2" до конца года. Однако в этом сезоне Германии не понадобятся дополнительные газовые потоки, что даст канцлеру ФРГ и президенту России еще одну причину повременить с достройкой "Северного потока-2". После двух теплых зим и пандемии коронавируса спрос на топливо проседает по всему континенту. Цены газа в начале периода пикового потребления остаются ниже усредненных показателей за 10 лет.
Напомним, что в конце 2019 года США ввели санкции против компаний, которые предоставляют услуги по укладке "Северного потока-2". Из-за этого подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода.
"Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего "Северного потока". Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром". Трубопровод проложен на 93%.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".
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