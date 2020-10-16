Российский газовый проект "Северный поток-2" больше не актуален для Европы. Об этом написала в Facebook бывшая замминистра иностранных дел, а сейчас советник главы "Нафтогаза" Лана Зеркаль.

По мнению экс-дипломата, газопровод, достройки которого добивается Россия, сейчас мало востребован из-за упавшего спроса на газ.

В России продолжают истерически обещать запустить проект "Северный поток-2" до конца года. Однако в этом сезоне Германии не понадобятся дополнительные газовые потоки, что даст канцлеру ФРГ и президенту России еще одну причину повременить с достройкой "Северного потока-2". После двух теплых зим и пандемии коронавируса спрос на топливо проседает по всему континенту. Цены газа в начале периода пикового потребления остаются ниже усредненных показателей за 10 лет.

Напомним, что в конце 2019 года США ввели санкции против компаний, которые предоставляют услуги по укладке "Северного потока-2". Из-за этого подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода.

"Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего "Северного потока". Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром". Трубопровод проложен на 93%.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".