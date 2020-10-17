Коронавірус атакує Ватикан: у резиденції Папи Римського ізолювали хворого на COVID-19 [ Редактировать ]
Коронавірус атакує Ватикан. У резиденції Папи Римського зафіксували ще одного хворого. Його та тих, хто з ним контактував - ізолювали.
Загалом, за весь час пандемії в країні зафіксували 26 випадків зараження. Активних хворих нині десять.
Сам Понтифік неодноразово проводив меси за закінчення пандемії, зокрема навесні, коли Італія переживала найбільший у Європі спалах коронавірусної інфекції.
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