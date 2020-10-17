Коронавірус атакує Ватикан. У резиденції Папи Римського зафіксували ще одного хворого. Його та тих, хто з ним контактував - ізолювали.

Загалом, за весь час пандемії в країні зафіксували 26 випадків зараження. Активних хворих нині десять.

Сам Понтифік неодноразово проводив меси за закінчення пандемії, зокрема навесні, коли Італія переживала найбільший у Європі спалах коронавірусної інфекції.