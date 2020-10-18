Президент Эстонии Керсти Кальюлайд намекнула на отставку министра внутренних дел страны - Марта Хельме, в связи с его якобы гомофобной риторикой. Об этом она написал в своем Facebook, передает DW.

Не понимаю нечаянную враждебность министра внутренних дел Марта Хельме против нашего общества. Ведь мы говорим о нашем народе - о нашей полиции и учителях, о наших творческих людях и строителях, о наших соседях, коллегах, друзьях. Тоже чужие, но все равно наши люди. Делиться и классифицировать их по мотивам сексуальной ориентации, цвета кожи или любой другой черты как правильные и неправильные, мы и они неприемлемы, относящиеся к нашему конституционному духу и также человечески отвратительны.

Стоит отметить, что Хельме заявил, что в законодательстве надо обозначить четко и ясно, что брак - это союз "между одной женщиной и одним мужчиной, и все".

В свою очередь Кальюлайд отметила, что министр с подобным мировоззрением не годится в правительство Эстонской Республики.

Министр с такими взглядами не подходит для правительства Эстонской Республики. Эстонский народ заслуживает лучшего. Сегодня утром я тоже обсудила это с премьер-министром, которому я переслала свою позицию.

Важно, что высказывания Марта Хельме появились в его интервью Deutsche Welle, опубликованном 16 октября, когда он говорил о намерении референдума об определении брака, как союза мужчины и женщины.

На вопрос журналиста, он открыто заявил что "недружелюбно" относится к сексуальным меньшинствам и посоветовал эстонцам с гомосексуальной ориентацией "бежать в Швецию, где у них будет все и там на них будут смотреть более дружелюбно".

Лучше всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо".

"Это не гомофобия. Я бы сказал, что люди, которые считают, что такой референдум не нужен - гетерофобы. Они лезут в постель к гетеросексуальным людям. Это они лезут в наши дела, а не наоборот. Если они могут распространять свою пропаганду, мы можем противодействовать другой пропагандой ", - сказал Март Хельме.

Напомним, ранее в Запорожье впервые прошел ЛГБТ-парад.