Украинский боксер Александр Усик, креативно отреагировал стихом Пастернака на поражение своего кума и друга Василия Ломаченко от американца Теофима Лопеса, в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоялся 18 октября. Стих Пастернака Усик опубликовав в своем аккаунте в Instagram.

"Быть знаменитым некрасиво" Б. Пастернак

Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы

В судьбе, а не среди бумаг,

Места и главы жизни целой

Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,

И прятать в ней свои шаги,

Как прячется в тумане местность,

Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца.

К стихотворению Усик добавил фотографию, где он стоит позади Василия Ломченко и его отца Анатолия.

Как ранее сообщалось, Ломаченко проиграл бой американцу Теофиму Лопесу.

Читайте также, Тайсон прокомментировал бой Лопес-Ломаченко.