В Черновцах власти решили не закрывать детсады, несмотря на "красную зону" [ Редактировать ]
Власти Черновцов решили не закрывать детские сады, несмотря на нахождение города в "красной зоне" карантина. При этом они будут работать на 60% от максимально возможной загруженности. Такое решение приняли на заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета, передает "Укринформ".
"Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования - есть требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю, учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и младшие классы школы не стоит ", - заявил во время заседания секретарь горсовета Василий Продан.
Члены исполкома поддержали предложение и разрешили работу детских садов в условиях заполненности не более чем на 60%. Детские сады в Черновцах могут открыться уже с завтрашнего дня, 20 октября.
Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.
по теме
Будут ли закрывать детсады: в МОН дали ответ
В ведомстве планируют подходить к вопросу взвешенно
В Запорожье столкнулись две маршрутки: детали аварии
В результате происшествия пострадали трое человек
Катастрофа МАУ: Иран взял ответственность на себя
При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства
Реинтеграция Донбасса займет 25 лет - Резников
По его словам, утверждения, что реинтеграция возможна за год-два, появляются из-за непонимания
Евро уверенно продолжает расти
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2020 года установил курс евро