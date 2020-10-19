Власти Черновцов решили не закрывать детские сады, несмотря на нахождение города в "красной зоне" карантина. При этом они будут работать на 60% от максимально возможной загруженности. Такое решение приняли на заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета, передает "Укринформ".

"Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования - есть требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю, учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и младшие классы школы не стоит ", - заявил во время заседания секретарь горсовета Василий Продан.

Члены исполкома поддержали предложение и разрешили работу детских садов в условиях заполненности не более чем на 60%. Детские сады в Черновцах могут открыться уже с завтрашнего дня, 20 октября.

Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.