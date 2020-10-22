Коронавирусная инфекция перешла цифру в миллион зараженных во Франции. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

По последним данным, в стране 1 000 369 заболевших. При этом, от инфекции скончались 34 075 граждан.

Отмечается, что Франция стала седьмой страной в мире и второй в Евросоюзе, где коронавирус обнаружили более чем у миллиона человек.

Читайте также, в Украине коронавирус побил новый антирекорд. Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Киев (+631), Харьковская (+627) и Одесская области (+600).