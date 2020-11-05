Про кризову ситуацію з ушпиталенням недужих заявили медики Івано-Франківщини. Кажуть: обласна лікарня - переповнена, додаткові ліжка ставити ніде, більшість медперсоналу хворіє. У деяких столичних медзакладах пацієнти з Ковідом лежать у коридорах і чекають допомоги по кілька діб. Ольга Клюєва продовжить.

Сорокап'ятирічний Павло зміг потрапити до лікарні лише тоді, коли почав задихатися в прямому сенсі. Чоловіка одразу направили до реанімації і ледь встигли врятувати. Попри безмежну вдячність лікарям за порятунок, Павло не може забути пекельних умов, у яких опиняються інші хворі.

Павло, пацієнт Клінічної лікарні №15 Подільського району Києва:

Могли просто не подходит днями, человек поступает он еле дышит, к нему просто не подходят. Дедушка 90 лет, к нему просто не подходили. Ждут-ждут, он там лежит задыхается. Им там табуретки ставят делают лежанки из одеял и лежат так по два-три человека.

А в реанімації цієї столичної лікарні з десяти ліжок, на час нашого візиту, зайняті 9. Завідувачка відділення розповідає: лікарі, а особливо медсестри, на межі вигорання, а кількість тяжких хворих щодня збільшується.

Світлана Гук, завідувачка відділення Київської міської клінічної лікарні №17:

З серпня ми почали працювати і наплив був зразу великий, але пацієнти тоді були середньої важкості не потребували кисню. Не були такими важкими, як ми бачимо зараз. Ті, що зараз потрапляють, то вони щонайменше середньої важкості, а бувають такі одразу потрапляють в реанімацію, прямо зі швидкої потрапляють не через відділення.

У столичній держадміністрації зберігають спокій. За словами заступника голови КМДА, там сподіваються, що навіть розгортання мобільного шпиталю в київському Палаці Спорту не знадобиться.

Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

В наших пропозиціях Палац спорту фігурував, як одна з локацій, де можна лікувати. Але де взяти персонал, щоб там працювали, знімати з існуючих лікарень? На наш погляд це неможливо! Ресурс стаціонарів ще не вичерпано і ми сподіваємось, є така можливість. Вони сьогодні вони можуть стабілізувати ситуацію і можливо пройти пандемію без розгортання якихось додаткових потужностей.

Попри оптимізм столичної влади, факти, які вже нині пацієнти фіксують у лікарнях Києва, змушують готуватися до гіршого.