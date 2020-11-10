На Прикарпатті разом із місцевими виборами закінчився й асфальт. Жителі одного з сіл неабияк тішилися, коли за кілька днів до голосування побачили шляховиків, яких тут чекали роками. Та раділи зарано. Куди зникла техніка? Шукала Жанна Дутчак.

На шляховиків жителі села Підмихайля чекали не один десяток років. Дорога тут - суцільна яма. На велике здивування людей ремонтники таки приїхали - за два дні до місцевих виборів. Пригнали із собою море техніки, і заповзято взялися до роботи.

Не зупинялися навіть уночі.

Марія Хамула, жителька села Підмихайля:

І почали з тої сторони горішнього кінця робити і люди були задоволені. Тут було сплошне бездоріжжя.

Пані Марія живе біля дороги, за "великим будівництвом" пильно стежила. Каже: шляховики латали Ями та стелили асфальт нашвидкуруч. І навіть не приховували, що роблять це спеціально до виборів.

Ось будь ласка - село Підмихайля. Якість виконаного ямкового ремонту.

Гул техніки не змовкав до самого дня виборів. І здається на виборчій дільниці ще не встигли підрахувати голоси - як шляховики зібралися й поїхали.

Ярослав Драгомирецький, житель села Підмихайля:

В неділю вже були вибори, в понеділок вони вже транспорт забрали звідси. Сказали, що поломився їх транспорт, може дороблять приїдуть.

Те, що лагодити дорожнє полотно почали перед виборами - в Новицькій ОТГ, в яку входить село Підмихайля, називають просто збігом. Кажуть: неодноразово зверталися до профільного підприємства з проханнями про ремонт. Із семи аварійних кілометрів їм пообіцяли полатати - половину. Та стався форсмажор - поламався асфальтоукладач.

Із обіцяних п'яти ділянок дороги, шляховики полагодили всього три. І то не повністю. На цьому відрізку шляху - другий шар асфальту поклали лише на одному боці полоси. І так залишили.

Загалом за такого пришвидшеного ремонту фірма-виконавець встигла зробити майже пів кілометра.

Богдан Мазур, в.о. старости села Підмихайля:

Я був в керівництва дороги Прикарпаття і мені є завіреність що дорога буде зроблена. Закінчать роботу на цій ділянці, де не поставлений другий шар. А за дві ділянки сказали що грошей нема.

Поспілкуватися із керівництвом держпідприємства "Дороги Прикарпаття" - нам не вдалося. І директор, і всі його заступники захворіли на коронавірус. А один із працівників повідомив: мовляв, підприємство взагалі немає стосунку до ремонту в селі Підмихайля.

По селу Підмихайля я можу сказати вам в двох словах, робилося як я розумію благодійно. Договору ніякого не було. Люди собі зробили самі за свої кошти.

Хто благодійники - дізнатися було неважко. Є спільний лист підприємства "Дороги Прикарпаття" та Обласного департаменту дорожнього господарства, де чітко вказана назва приватної фірми виконавиці. Хоча і там свою участь у роботах - заперечили.