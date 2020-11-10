В Киеве произошла стычка между дедушкой и мотоциклистом / Фото: Facebook

Во вторник, 10 ноября, водителя мотоцикла, который избил дедушку в Киеве, настигла расплата. Несколько парней под предлогом "взять интервью" пришли к водителю байка. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Мотоциклист представился Вадимом, и объяснил, почему ударил пенсионера ногой в живот.

Так, пенсионер пакетом в лицо остановил мотоциклиста, который мчался по тротуару. Водитель признает, что неправ за нарушение ПДД, но ответный удар, мол, был ответной реакцией.

Вадим ответил также и за комментарии товарищей, которые злорадствовали в момент избиения. Он говорит, что удар был один, ударил он, после чего уехал.

Он признал, что виноват в нарушении, но пытался оправдать свои действия своей естественной реакцией. Также он отметил, что не против того, чтобы найти дедушку и лично перед ним извиниться.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику, 18+.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Киеве водитель насмерть задавил полицейскую. Также на выходных на левом берегу Киева случилось жуткое ДТП.

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