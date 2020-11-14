В Берлине на улице Кройцберга раскопали 250-килограмовую бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Берлина.

Жители домов, которые находятся в радиусе 300 метров от места обнаружения бомбы, должны были покинуть свои квартиры еще до 8 часов утра. Таким образом, всего эвакуировали 7500 граждан, что стало 80% от общего количества.

Отмечается, что после завершения эвакуации, взрывотехники начнут извлечения бомбы для ее дальнейшего уничтожения.

Die Evakuierungsmaßnahmen in #Kreuzberg nähern sich so langsam dem Ende. Unsere Techniker des #LKA bereiten sich bereits auf die Entschärfung der #Weltkriegsbombe vor. pic.twitter.com/abW3jbI4lz — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 14, 2020

Ранее мы писали, что в Польше обезвредили крупнейшую бомбу времен Второй мировой войны. Ее вес составил почти 5400 кг.