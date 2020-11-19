Леонардо да Винчи "рассекретил" неизвестный эскиз (фото) [ Редактировать ]
Итальянские ученые обнаружили эскиз с изображением Христа, который изобразил Леонврдо да Винчи. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Как только спадет вторая волна пандемии COVID-19 исследователи намерены представить итоги своей работы на пресс-конференции во Флоренции. Знаменитый художник написал картину с помощью красного мела.
Отмечается, что лабораторный анализ бумаги показал, что рисунок был сделан в начале XVI века. По словам ди Марии, и разворот головы Христа на три четверти, и очевидный динамизм изображения, чувство движения, и использование красного мела. Очертания фигуры Христа имеет сходство с самим создателем.
Фото: news.artnet.com
Ранее мы писали, что исследователи из галереи Уффици музея во Флоренции доказали важный факт из биографии Леонардо да Винчи.
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