Итальянские ученые обнаружили эскиз с изображением Христа, который изобразил Леонврдо да Винчи. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Как только спадет вторая волна пандемии COVID-19 исследователи намерены представить итоги своей работы на пресс-конференции во Флоренции. Знаменитый художник написал картину с помощью красного мела.

Отмечается, что лабораторный анализ бумаги показал, что рисунок был сделан в начале XVI века. По словам ди Марии, и разворот головы Христа на три четверти, и очевидный динамизм изображения, чувство движения, и использование красного мела. Очертания фигуры Христа имеет сходство с самим создателем.

Фото: news.artnet.com

Ранее мы писали, что исследователи из галереи Уффици музея во Флоренции доказали важный факт из биографии Леонардо да Винчи.