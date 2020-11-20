Украинская экстренная медицина получила миллиардные выплаты [ Редактировать ]
Центрам экстренной медицины выплатили 3,9 миллиардов гривен за работу с пациентами, больными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
Наибольшие суммы выплат получили Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева (516 млн гривен), Львовской области (более 351 млн гривен) и Харьковской (336 млн гривен).
Этим заведениям НСЗУ за апрель-октябрь выплатила более 5 млрд грн за предоставление экстренной помощи пациентам и более 3,9 млрд грн - за оказание помощи пациентам с COVID-19. В общем, 25 центров экстренной медицины за семь месяцев 2020 получили от НСЗУ более 8,9 млрд грн.
Отмечается, что помощь паwиентам с COVID-19 и подозрением на болезнь предоставляется бесплатно.
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