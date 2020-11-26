Итальянская компания Boarini Milanesi заявила о создании самой дорогой дамской сумочки в мире стоимостью 6 млн евро. Об этом сообщается на странице в соцсети модельного дома.

Женская сумка цвета аквамарин новой серии Parva Mea создана из полуглянцевой кожи аллигатора и украшена десятью бабочками из белого золота, четыре из которых украшены бриллиантами, а три - сапфирами и редкими турмалинами параиба общим весом более 130 карат. Также ее украшает застежка с бриллиантовым паве.

Всего будут созданы и выставлены на продажу три таких сумочки. С каждого проданного аксессуара модельеры намерены пожертвовать 800 тысяч евро на очищение Мирового океана от пластика.

По словам дизайнера Каролины Боарини, выбор камней тоже связан с морем: голубые сапфиры отражают глубины океанов, турмалины напоминают о чистейшем Карибском море, а бриллианты - о прозрачности капель дождя.

В Книге рекордов Гиннесса самой дорогой дамской сумочкой в мире значится кошелек Mouawad 1001 Nights Diamond Purse. Аксессуар в форме сердца из 18-каратного золота инкрустирован 4517 бриллиантами. Вещица оценивается более чем в $3 млн. Изготовление у десяти мастеров заняло более 8,8 тысяч часов.

Недавно инкрустированная бриллиантами и белым золотом дамская сумка Himalaya Birkinбыла была продана на онлайн-аукционе Christie’s за $307 тысяч. Это стал мировой рекорд цены для подобного аксессуара.

Ранее сообщалось, что кольцо с бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса.