Рішення щодо локдауну ухвалюватимуть з огляду на економічну доцільність

16 тисяч 218 випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Померло 192 людини, одужало майже 9 тисяч. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині - тисяча 773, далі - Київ: півтори тисячі випадків. вже понад тисяча інфікованих і в Запорізькій області.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив - суттєво може поліпшити епідситуацію жорсткий карантин. Однак укотре наголосив - рішення щодо локдауну ухвалюватимуть з огляду на економічну доцільність.