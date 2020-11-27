Україну врятує лише жорсткий карантин - Максим Степанов [ Редактировать ]
16 тисяч 218 випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Померло 192 людини, одужало майже 9 тисяч. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині - тисяча 773, далі - Київ: півтори тисячі випадків. вже понад тисяча інфікованих і в Запорізькій області.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив - суттєво може поліпшити епідситуацію жорсткий карантин. Однак укотре наголосив - рішення щодо локдауну ухвалюватимуть з огляду на економічну доцільність.
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