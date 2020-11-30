Поліція затримала банду грузинських автозлодіїв [ Редактировать ]
А четверо громадян Грузії обкрадали автомобілі. Їх затримали на Київщині. Під час обшуків у них вилучили гранати, запали, пістолет, мобільні термінали та банківські картки.
Поліція також перевіряє, чи брали ці люди участь в інших злочинах. Про затримання іноземців повідомили МЗС України та посольство Грузії.
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