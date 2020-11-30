Солдаты армии США смогут поддерживать связь на поле боя путем чтения мыслей друг друга. Разработка соответствующей технологии была инициирована Армейским управлением исследованиями (ARO), сообщает internetua.com.

ARO уже выделило на реализацию проекта 6,25 млн долларов. Предполагается, что реальные прототипы фантастической системы появятся через пять лет.

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Американские нейробиологи, которые занимаются проектом, отмечают, что сегодня в мире существуют технологии, позволяющие идентифицировать и считывать нейронную активность, отвечающую за ту или иную человеческую деятельность. Такие проекты пока далеки от полноценного считывания мыслей, но это серьезный шаг в направлении "технологической телепатии".

По словам главы программы ARO Хамида Крима, важная часть исследований - интерпретация сигналов мозга.

"Нам нужно не только выделить требуемые сигналы среди остальных, но и научиться безошибочно интерпретировать их. Для этого необходимо декодировать огромное количество сигналов мозговой активности, чтобы понять, что значит каждый из них", - сказал Крим, добавив, что впереди у ARO очень масштабная работа.

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