Под Киевом в Броварах столкнулись сразу девять автомобилей. ДТП произошло на путепроводе на улице Оникеенко. Об этом сообщает в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, чудом обошлось без погибших. Пострадали лишь два человека. Один был госпитализирован, второй получил помощь медиков на месте.

Причиной массовой аварии стал гололед. Полиция напоминает, что утром на дорогах путепроводах образуется лед, и даже при скорости в 40-50 км/ч можно полностью потерять управление.

"Подробности" писали о том, как вести себя во время гололеда.

В нашем материале можно прочитать советы автомобилистам, как вести себя на дороге, чтобы не попасть в ДТП при гололеде.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП в Житомирской области пострадали пять человек.