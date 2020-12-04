Чого хоче людина і з чим не погоджується - китайську владу не обходило

А от хто вже переміг коронавірус, так це Китай! Не чекаючи масових щеплень і без особливих суперечок. Хоча саме там пандемія й почалася. Як же це Китаю вдалося? Давайте подивимось.

Велелюдні фестивалі та масові спортивні змагання без суворих карантинних обмежень. Така ситуація - зараз.

Складно повірити, але ще нещодавно китайські міста-мільйонники мали такий вигляд… Як же Китаю вдалося швидше за інших у світі повернутися до нормального життя?

Симбіоз соціалізму й технологій. Обмеження практично у всьому і всюди.

Українець Мар'ян Данко живе в Китаї вже 9 років і на власні очі бачив, як пандемія почалася та як її подолали. Успішність цієї боротьби він пояснює насамперед дисциплінованістю жителів КНР.

Мар'ян Данко, житель Шанхая:

Вони дуже слухняні. Китайцям сказали одягнути маски, і ніхто не питав, а чому це потрібно, наскільки це ефективно. А мені некомфортно, я не хочу носити.

Чого хоче людина і з чим не погоджується - китайську владу не обходило. Коли масштаб загрози став очевидним - одразу перейшли до безпрецедентних обмежень. Міста блокували повністю, коли там був вірус. Надвір тільки по харчі й то неподалік. Контакти відстежували обов'язково, ізолювали - примусово, тестування було тотальним, як і дезінфекція.

Українка Оксана викладає у школі в Шанхаї. Розповідає: уникати хвороби допомогло й те, що всі жителі країни отримали у свої смартфони QR-коди здоров'я. Зелений - повна безпека, жовтий - означає, що людина побувала в зоні ризику, червоний - для хворих та контактних осіб. Щось подібне, до речі, керманич Китаю Сі Цзіньпін пропонує керівникам інших країн запровадити й на міжнародному рівні.

Оксана Тризуб-Кук, жителька Шанхая:

Код в кожного в телефоні. Ти підписаний за паспортом, в тебе всі дані зберігаються. І куди б ти не їхав, у тебе висвітлюється цей код.

Наші люди навіть не усвідомлюють, наскільки Китай контролює своїх громадян. Готівку там майже не застосовують усі розрахунки телефоном або карткою. На вулицях та у приміщеннях камери, що "впізнають" та відстежують пересування громадян. Тож кожен, коли треба, під наглядом.

Мар'ян Данко, житель Шанхая:

Люди купують квитки, і розраховуються за їжу, і заходять в метро сканують. Тому відсліжувати людей було дуже легко і все це централізовано.

Вже з пів року в Китаї всі нові випадки коронавірусу імпортовані. А якщо й виявляють інфікованих одразу реагують жорстко.

От нещодавно була призупинена робота аеропорту Шанхая - Ковід знайшли у вантажників. Через це протестували всіх пасажирів, персонал та навіть кожного із сусідів тих, хто інфікувався або був під підозрою.

Але все ж не можна ще говорити, що Китай повернувся до колишнього життя. Хоча економічного спаду китайці особливо й не відчули - без збитків не минулося.

Оксана Тризуб-Кук, жителька Шанхая:

Багато маленьких таких бізнесів, маленьких кав'ярень, можливо не всі, які були досить потужні, вони позачинялися. Вони не спромоглися вижити такі довгі карантини.

Мар'ян Данко житель Шанхая:

Ми працюємо зі стартапами, ми бачимо, що навіть якщо проходять онлайн-конференції, онлайн-пітчі, де стартапи презентують свої проекти, все одно ніяких кейсів успішних ще нема. Потрібно все одно зустрітися з людьми, тому всі чекають, коли відкриють кордони.

А от кордони тримають напівзакритими. Для громадян із країн зі складною епідемічною ситуацію, зокрема й для українців в'їзд заборонений. Щоразу, коли все-таки фіксують новий імпортований випадок Ковіду, - знову закривають територію і перевіряють усіх.

Має Китай і свою вакцину. Повного підтвердження її безпечності поки що немає, але в тестовому режимі вже застосовують. Повідомляли, що навіть вождю сусідньої Північної Кореї зробили щеплення. Тож поки що перемога Китаю над коронавірусом непевна. Спокій матимуть тільки разом з усім світом.