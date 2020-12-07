Спалах пташиного грипу у Японії. Вірус виявили серед птахів у префектурі Хіросіма уперше за 15 років. На одній із ферм померли 11 курок, через це влада розпорядилася ліквідувати ще 130 тисяч особин.

Минулого місяця масове інфікування зафіксували ще у п'яти регіонах, там санітарні служби також вбили майже 2 мільйони птахів, а виробничі приміщення обробили спецзасобами.