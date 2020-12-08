За замах на життя правоохоронців їм загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років за ґратами

Із перестрілкою й вибухом затримували грабіжників під Києвом. Троє молодиків обчищали будинки і квартири на Київщині. Їх заскочили на гарячому.

Але під час затримання - ватажок угруповання спробував утекти, кинувши у силовиків гранату. Далі зчинилася перестрілка, внаслідок якої грабіжник отримав вогнепальні поранення ноги.

Його напарник - постраждав від уламків гранати. Наразі всі троє в СІЗО. За замах на життя правоохоронців їм загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років за ґратами.