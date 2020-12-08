Під Києвом грабіжники відбивалися від поліції гранатою [ Редактировать ]
Із перестрілкою й вибухом затримували грабіжників під Києвом. Троє молодиків обчищали будинки і квартири на Київщині. Їх заскочили на гарячому.
Але під час затримання - ватажок угруповання спробував утекти, кинувши у силовиків гранату. Далі зчинилася перестрілка, внаслідок якої грабіжник отримав вогнепальні поранення ноги.
Його напарник - постраждав від уламків гранати. Наразі всі троє в СІЗО. За замах на життя правоохоронців їм загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років за ґратами.
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