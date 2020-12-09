Давайте вже після свят. Уряд таки запровадить жорсткий карантин. Коли саме? І які обмеження чекають на українців?

Свята пройдуть - карантинити будемо. З 8 січня кабмін посилює коронавірусні заборони. Не працюватимуть спортивні зали та фітнес-центри, дискотеки, скасують банкети та масові заходи, окрім офіційних спортивних подій. Призупинять роботу заклади харчування, окрім доставки та роботи на виніс. Призупинять діяльність ринків. Зачинять навчальні заклади, окрім дитсадків і спецшкіл. Зібрання в церквах дозволять за умови їх наповнення менш ніж 50% і організації сидячих місць. Або ж на свіжому повітрі.

Дозволять роботу кінотеатрів та музеїв, якщо там дотримуватимуться соціальної дистанції. Без обмежень працюватимуть: банки, аптеки, продуктові магазини, а також точки продажу засобів гігієни та зв'язку. Інші товари доведеться доставляти адресно.

А до перукарень та салонів краси можна буде потрапити лише за попереднім записом.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Продовжить працювати громадський транспорт - аби люди могли добиратись на роботу в ті установи, які будуть працювати і під час карантину. Нові карантинні обмеження, назвемо їх "зимові канікули заради безпеки", - це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватись протягом свят в тому числі.

Державні та комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу, - на такий формат в уряді закликають перевести й приватні офіси. За прогнозами уряду, січневий локдаун протримається до 24 січня, утім його можуть і продовжити.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Держава залишає за собою право у випадках надзвичайних подій, різкого зростання - звертатись до суспільства, Верховної Ради і запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього буде вимагати ситуація.

Утім і після завершення січневого локдауну, обмеження не знімуть.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми пропонуємо продовжити карантинні обмеження, карантин до 28 лютого, і продовжити режим ситуації до 28 лютого. Обмеження які ми пропонуємо, вони відповідають обмеження "помаранчевої зони", які діють на території всієї країни.

Працюватиме і залізниця. Міжміське сполучення Україною зупиняти не будуть.