У Дніпрі людину насмерть притисло бетонною плитою. Тіло чоловіка рятувальники знайшли під руїнами покинутих гаражів. Надзвичайникам за допомогою гідравлічного інструменту вдалося дістатися постраждалого, однак врятувати його життя медики не змогли.

Місцеві припускають: чоловік блукав там у пошуках металу і загинув через обвал стін.

Сергій Квасов, начальника караулу 1-ї держаної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області: