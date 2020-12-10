У Дніпрі бетонна плита розчавила людину [ Редактировать ]
У Дніпрі людину насмерть притисло бетонною плитою. Тіло чоловіка рятувальники знайшли під руїнами покинутих гаражів. Надзвичайникам за допомогою гідравлічного інструменту вдалося дістатися постраждалого, однак врятувати його життя медики не змогли.
Місцеві припускають: чоловік блукав там у пошуках металу і загинув через обвал стін.
Сергій Квасов, начальника караулу 1-ї держаної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області:
Там був шкаф, який ми розбили на частини. Знайшли тіло і дістали чоловіка. У нього було ушкоджено шийний позвонок.
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