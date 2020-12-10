В четверг ночью, 10 декабря, в Киеве возле Индустриального путепровода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель на арендованном автомобиле на большой скорости влетел в столб.

В результате происшествия погибли два человека, сообщает "Киев Оперативный".

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

"Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по Вадима Гетьмана (со стороны станции метро Шулявская) на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, вблизи Индустриального путепровода на большой скорости въехал в столб", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают правоохранители, продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель Toyota "влетел" в пешехода. Мужчину с места аварии забрала скорая помощь. По словам патрульных, у сбитого были признаки алкогольного опьянения.

Также мы писали о том, что в Киеве автомобиль "влетел" в остановку с людьми. В результате ДТП как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

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