В Киеве автомобиль "влетел" в столб: погибли люди (фото) [ Редактировать ]
В четверг ночью, 10 декабря, в Киеве возле Индустриального путепровода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель на арендованном автомобиле на большой скорости влетел в столб.
В результате происшествия погибли два человека, сообщает "Киев Оперативный".
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
"Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по Вадима Гетьмана (со стороны станции метро Шулявская) на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, вблизи Индустриального путепровода на большой скорости въехал в столб", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают правоохранители, продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Днепре водитель Toyota "влетел" в пешехода. Мужчину с места аварии забрала скорая помощь. По словам патрульных, у сбитого были признаки алкогольного опьянения.
Также мы писали о том, что в Киеве автомобиль "влетел" в остановку с людьми. В результате ДТП как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.
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