Українська влада повинна безкоштовно надати всім своїм громадянам вакцину від COVID-19. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Павленко.

Є величезна кількість категорій населення, які за будь-яких обставин просто не зможуть купити цю вакцину. У цьому випадку держава має виступити інвестором і максимальній кількості людей надати цю вакцину безкоштовно. Тут не треба жаліти коштів на безпеку власного населення. Безоплатні 4 млн 300 тисяч доз - цього вистачить на вакцинування менше ніж 10% населення України. Цього надзвичайно мало, враховуючи величезну кількість вразливих категорій населення, яким би мали зробити безкоштовне щеплення. І враховуючи ті соціальні верстви населення, які постійно знаходяться у безпосередньому контакті з величезною масою людей - медики, поліцейські, вчителі, соціальні працівники і т. і.

​Народний депутат виловив переконання, що українська влада не повинна зосереджувати свою увагу лише не вакцині західних виробників. Якщо є та сама російська вакцина, яка є ефективною, але дешевшою - треба закуповувати і її, щоб якнайшвидше вакцинувати населення. Відмовлятися від неї з лише політичних міркувань недоречно.

Юрій Павленко заявив про необхідність провести освітню кампанію, щоб роз'яснити населенню необхідність вакцинації від коронавірусу.

Останніми роками створилася величезна недовіра у суспільства до вакцинації. Було багато контркампаній проти вакцинації, і це призвело до того, що люди бояться зараз будь-якої вакцини. Тому найперше, що треба зротиби - провести пропагандистську кампанію, аби людям пояснити важливість вакцинування і безпечність тих вакцин від COVID-19, які будуть пропонуватися державою.

Нагадаємо, що вакцинація від COVID-19 у США буде безкоштовною до "останньої копійки".