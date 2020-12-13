Британия и Европейский Союз возобновили дедлайн по Brexit [ Редактировать ]
Правительство Великобритании и ЕС сделали важное заявление по продолжению переговоров о Brexit.
В обсуждении участвовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политики провели телефонный разговор.
Мы обсудили главные нерешенные вопросы. Наши команды переговорщиков работали практически круглосуточно в течение последних нескольких дней. Поэтому, несмотря на истощение от почти года переговоров, несмотря на неоднократные провалы дедлайнов, мы пока считаем ответственным шагом взять дополнительный дедлайн.
Отмечается, что следующий этап переговоров по выходу Британии из Евросоюза продолжится в Брюсселе, но дата начала остается неизвестной.
Ранее мы писали, что в Великобритании заявили о безвыходности в Brexit-переговорах. Стороны не достигли окончательного консенсуса в вопросах рыболовства.
Читайте также, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС.
по теме
Авиаперевозки станут доступным видом транспорта
В пятницу, 11 декабря, стало известно о смерти известной британской актрисы Барбары Виндзор
Решение приняли на саммите глав государств ЕС
Первыми в стране прививают медиков и людей старше 80 лет
Стоимость нового образца судна превышает 3 миллиарда фунтов