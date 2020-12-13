Правительство Великобритании и ЕС сделали важное заявление по продолжению переговоров о Brexit.

В обсуждении участвовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политики провели телефонный разговор.

Мы обсудили главные нерешенные вопросы. Наши команды переговорщиков работали практически круглосуточно в течение последних нескольких дней. Поэтому, несмотря на истощение от почти года переговоров, несмотря на неоднократные провалы дедлайнов, мы пока считаем ответственным шагом взять дополнительный дедлайн.

Отмечается, что следующий этап переговоров по выходу Британии из Евросоюза продолжится в Брюсселе, но дата начала остается неизвестной.

Ранее мы писали, что в Великобритании заявили о безвыходности в Brexit-переговорах. Стороны не достигли окончательного консенсуса в вопросах рыболовства.

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