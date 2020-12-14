Мінохорони здоров'я змінило алгоритм тестування українців [ Редактировать ]
В Україні 6 тисяч 451 новий випадок Ковіду за минулу добу. Від ускладнень померли 93 пацієнти. Ушпиталили майже дві тисячі людей. Одужали понад 5 тисяч. Найгірші показники захворюваності у Києві, на Одещині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Загалом, від початку спалаху пандемії коронавірус підхопили понад 900 тисяч українців. У МОЗі наголошують: останніми тижнями істотно поменшало охочих перевіритися на Ковід. Саме тому статистика проведених досліджень стрімко впала.
Через це у Мінохорони здоров'я змінили алгоритм та кількість симптомів, за якими лікарі направлятимуть пацієнтів на тестування, - розповів профільний міністр Максим Степанов.
Максим Степанов міністр охорони здоров'я України:
Мушу роз'яснити, тому що зараз відбувається... багато людей питають, починають говорити про кількість тестувань, що це пов'язано з маніпуляції зі статистикою.
Ми одразу, як тільки побачили це зменшення кількості звернень - ми змінили підходи до тестування. Зараз у нас тестувати необхідно всіх людей, які мають будь-які ознаки респіраторного захворювання. Також, ми додали експрес-тести, тести на антиген.
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Вакцина поки що віртуальна, але в МОЗ уже все розрахували. І стратегію розробили, і розподілили серед людей. Щомісяця щеплюватимуть до восьмисот тисяч українців. Для порівняння - це майже все населення Запоріжж