В Україні 6 тисяч 451 новий випадок Ковіду за минулу добу

В Україні 6 тисяч 451 новий випадок Ковіду за минулу добу. Від ускладнень померли 93 пацієнти. Ушпиталили майже дві тисячі людей. Одужали понад 5 тисяч. Найгірші показники захворюваності у Києві, на Одещині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Загалом, від початку спалаху пандемії коронавірус підхопили понад 900 тисяч українців. У МОЗі наголошують: останніми тижнями істотно поменшало охочих перевіритися на Ковід. Саме тому статистика проведених досліджень стрімко впала.

Через це у Мінохорони здоров'я змінили алгоритм та кількість симптомів, за якими лікарі направлятимуть пацієнтів на тестування, - розповів профільний міністр Максим Степанов.

Максим Степанов міністр охорони здоров'я України: