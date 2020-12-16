Війна на Донбасі: бойовики вели вогонь поблизу Авдіївки, Водяного і Шумів [ Редактировать ]
На Донбасі російські найманці попередньої доби п'ять разів атакували позиції ЗСУ. Поблизу Авдіївки, Водяного і Шумів супротивник вів вогонь з підствольних гранатометів.
Попри ворожу активність, наші підрозділи й далі розміновують території. За минулу добу очистили понад 5 гектарів.
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