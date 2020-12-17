У Калуші на Прикарпатті аптеки припинили видавати інсулін безплатно. Причина - мільйонні борги. Звідки вони взялися? І як бути пацієнтам без життєво важливих препаратів? - дізнавалася Жанна Дутчак.

До цієї аптеки в місті Калуш пані Ірина навідується щомісяця. Уже кілька років її мати - на інсуліні. Та цього разу їде без ліків.

Ірина, жителька села Пійло:

Ми постійно брали безкоштовно по рецепту. Сказали, що немає фінансування, закінчилися гроші, а в борг вони не дають.

Аби знайти хоч один флакончик, довелося шукати в іншій аптеці. На весь Калуш - лише чотири заклади видають інсулін безкоштовно.

Ірина, жителька села Пійло:

Це - інсулін, один флакон, який потрібний для моєї мами, щоб вона прожила хоча б місяць. Щомісяця ми беремо рецепт і нам видають інсулін.

Проблема з безкоштовним інсуліном за держпрограмою і справді є, - кажуть у Калуській ОТГ. Усе - через борги перед аптеками, які виникли тому, що держава не дофінансувала закупівлі. Цьогоріч громада отримала майже вдвічі менше за необхідне.

Надія Гуш, заступник міського голови Калуської ОТГ:

З державного бюджету має покриватися повністю вартість інсулінів для людей. Але держава не виконує свої зобов'язання. На даний час нам аптеки дали звіт, що на перше грудня у нас борг по аптеках мільйон п'ятсот.

Поки що міська влада пообіцяла аптекам виділити мільйон гривень зі свого бюджету.

Уляна Филипчук, завідувачка мережі аптек:

Був період часу, що була велика заборгованість, що ми не відпускали інсулін. З червня місяця ми не відпускали до жовтня місяця.

Ще два з половиною мільйони, - кажуть у міській раді, - виділили аптекам раніше. Частина перекрила торішній борг. Та до кінця року все одно не вистачає мільйона. І де його взяти - не знають.

Нам дали відписку, що ми маємо право дофінасовувати.

В обласному Департаменті охорони здоров'я пояснюють: держава відшкодовує аптекам вартість інсуліну за рахунок субвенції - приблизно 65 відсотків, решту мають покривати місцеві бюджети.

Оксана Марусин, експерт з ендокринології Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:

У цьому році субвенції виділили більше ніж 65 відсотків. А що стосується Калуша зокрема, то чому вони можуть порахувати, що у них є видатки лише на 54% - може тому, що вартість рецепта в Калуському районі є одна з найдорожчих в області.

Та як вплинути на ціни в аптеках - не знають ані в Департаменті охорони здоров'я, ані в Калуській міськраді. Адже це - приватні заклади.