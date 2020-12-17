Перші партії вакцини проти коронавірусу Міністерство охорони здоров'я очікує вже на початку наступного року. Препарат надійде в рамках глобальної ініціативи Ковакс - там готові надати Україні 8 мільйонів доз.

Решту Київ планує закупити в тих компаній, які проводять завершальні етапи випробування сироватки.

Між тим, в Україні за попередню добу 12 тисяч 47 нових заражень коронавірусом. ушпиталили майже три тисячі пацієнтів, від ускладнень померли 252 людини. Найвищі показники інфікувань у Києві, на Одещині, Чернігівщині та Запоріжжі.