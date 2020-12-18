"Ангел" Victoria's Secret разделась на видео [ Редактировать ]
"Ангел" Victoria’s Secret Жасмин Тукс показала фото и видео с пикантной фотосессии. Соответствующие снимки она показала на своей странице в Instagram.
Так, в кадре 29-летняя девушка позирует в светлых джинсах и черном пиджаке на голое тело. Наряд дополнили золотистые украшения, дымчатый макияж и легкая укладка волнами.
На фото она присела на стул без спинки, набросив пиджак на одно плечо. Обнаженный торс девушка прикрывала рукой.
Ранее сообщалось, что 44-летняя Ева Лонгория в купальнике ошарашила сеть. А вот Дженнифер Лопес взбудоражила подтянутой фигурой в купальнике. А также 50-летняя знаменитость рассказывала о свадьбе.
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