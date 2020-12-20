Лише за вчора коронавірус забрав життя 116 хворих

Україна продовжує боротися зі старим штамом коронавірусу. І від учора в країні понад вісім тисяч нових хворих. До лікарень доправили більше трьох тисяч пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Києві, Одеській та Запорізькій областях. Всього за добу побороти недугу змогли більше шести з половиною тисяч українців.

А за весь час пандемії таких понад пів мільйона людей. Втім, лише за вчора коронавірус забрав життя 116 хворих. Загалом же від недуги померли 16,5 тисяч українців.